Saša Lendero: Nebo je bilo čisto zelene barve, nato je začelo močno bučati

Močno neurje je v Trstu poplavilo številne ulice in ceste, veter je podiral drevesa. Preden pa je nevihtni pas iz jadranskega morja prineslo k nam, je ta močno udaril tudi na Hrvaškem. Neurje je uničevalo vrtove in njive, poplavljalo je ceste in kleti. Najhuje je bilo v hrvaški Istri, kjer je veter pihal s hitrostjo tudi do 150 kilometrov na uro. V Poreču, Novemgradu in Umagu je veter ruval drevesa, prometne znake, prevračal smetnjake in odkrival strehe. V Umagu ga je dočakala tudi slovenska pevka Saša Lendero.