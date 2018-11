Satelitski posnetki razkrili 13 skrivnih raketnih izstrelišč v Severni Koreji

Odkritje sicer ni presenetljivo, saj se Severna Koreja ni odpovedala svojemu jedrskemu in raketnemu programu, le prekinila je raketne in jedrske poskuse. Analiza CSIS bi lahko bila morda presenečenje za predsednika ZDA Donalda Trumpa , ki je po junijskem vrhu s kolegom Kimom Džong-unom razglasil, da je jedrske nevarnosti Severne Koreje konec.

Severna Koreja je po vrhu Trumpa in Kima v Singapurju zaprla objekt za preizkušanje raket in napovedala, da bo zaprla glavni kompleks za jedrsko orožje.

Victor Cha, ki vodi program za Severno Korjeo pri CSIS, je dejal, da ne gre za presenečenje, vendar pa so analitiki zaskrbljeni, da bi se Trump pustil prepeljati žejnega čez vodo in bi privolil v mirovni sporazum s Severno Korejo ter v konec sankcij v zameno za zaprtje izstrelišča ali dveh.

Mednarodne in ameriške sankcije proti Severni Koreji ostajajo v veljavi in ameriški državni uradniki na čelu z državnim sekretarjemMikom Pompeom zatrjujejo, da bo tako ostalo vse, dokler se Severna Koreja ne bo docela jedrsko razorožila in to tako, da bo to mogoče preveriti.

Raketna izstrelišča po vsej državi

Raketna izstrelišča, ki so jih zaznali s satelitskimi posnetki, so posejana po vsej Severni Koreji, večinoma pod zemljo v ozkih dolinah sredi gora, zasnovana pa so tako, da je mogoče rakete na hitro spraviti na površje in izstreliti. Oporišča s strateškimi raketami daljšega dosega so bolj v notranjosti države, tista krajšega in srednjega dosega pa bližje demilitariziranemu območju na jugu države.