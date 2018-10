Turški mediji naj bi se dokopali do zvočnih posnetkov zaslišanja

Turške oblasti naj bi v povezavi z izginotjem novinarja identificirale pet osumljencev, štirje naj bi bili povezani s savdskim kronskim princem. V javnost pa naj bi prišli zvočni posnetki zaslišanja Hašodžija, iz katerih naj bi bilo razvidno, da so ga med zaslišenjem mučili.

Turški mediji poročajo o zvočnih posnetkih zaslišanja Hašodžija. FOTO: AP

Turške oblasti trdijo, da so savdskega novinarja Džamala Hašodžija umorili na konzulatu, potem ko so ga mučili. Turški časnik Yeni Safaknaj bi se dokopal celo do zvočnih posnetkov zaslišanja Hašodžija, iz katerih naj bi bilo razvidno, da so novinarju med mučenjem najprej odrezali prste, nato pa naj bi ga obglavili. Na enem od posnetkov naj bi se slišal tudi glas Mohammada Utajbija, konzula Savdske Arabije, poroča Yeni Safak. Zasliševalcem naj bi naročil naj to "počnejo drugje, zunaj konzulata, ali pa bo v težavah", ti pa naj bi mu zabrusili, naj "utihne, če želi še biti živ, ko se bo vrnil v Arabijo". Utajbi naj bi se v torek vrnil v Savdsko Arabijo, še preden so njegovo rezidenco preiskali turški forenziki. Katarska televizija Al Jazeera je poročala, da naj bi novinarjevo truplo razkosali v sedmih minutah, kar naj bi izvedel savdski forenzični ekspert Salah Muhammad Al Tubaigi. Na posnetku naj bi se slišalo, da je zasliševalcem predlagal, naj si zavrtijo glasbo, medtem ko naj bi sam opravil s truplom.

Turška policija naj bi zbrala dokaze, ki kažejo na to, da je bil Hašodži umorjen. FOTO: AP

Trump obtoževanje Savdske Arabije primerjal s primerom Kavanaugh Medtem pa je ameriški predsednik Donald Trump stopil "v bran" Savdski Arabiji in pozval k previdnosti glede obtoževanja Savdske Arabije. Kot je dejal, so Rijad obtožili še preden so mu krivdo dokazali. Trump je še dodal, da mu je princ Salman v telefonskem pogovoru zanikal, da bi vedel karkoli glede izginotja Hašodžija. Trump je obsojanje v primeru Hašodži primerjal z obtožbami o spolnem napadu, s katerimi se je soočal vrhovni sodnik Brett Kavanaugh. "Mislim, da moramo najprej ugotoviti, kaj se je zgodilo. Spet smo pri tem – kriv si, dokler ne dokažeš, da si nedolžen. To mi ni všeč. S tem smo se soočali pri sodniku Kavanaughu in ves čas je bil nedolžen, če mene vprašate," je dejal ameriški predsednik. Neimenovani turški uradnik je sicer po preiskavi na savdskem konzulatu v Istanbulu dejal, da so našli dokaz, da je bil novinar tam umorjen.

Savdski novinar je izginil na konzulatu, kamor je prišel urejat dokumente za poroko. FOTO: AP

Savdijci obljubili Pompeu temeljito preiskavo o izginotju Hašodžija Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je danes na poti v Turčijo sporočil, da so mu v Savdski Arabiji obljubili, da ne bo nihče izvzet iz preiskave o izginotju novinarja Džamala Hašodžija, ki je v začetku oktobra izginil na savdskem konzulatu v Istanbulu. To naj bi pomenilo, da iz preiskave ne bi bili izvzeti niti člani kraljeve družine. Ameriški časnik New York Times je v torek poročal, da veliko indicev glede odgovornosti za izginotje savdskega oporečnika in kritika režima vodi k savdskemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu. Izmed osumljencev, ki jih je identificirala Turčija, naj bi bil eden pogost spremljevalec princa. Še trije naj bi bili v skupini njegovega osebnega varovanja, peti pa naj bi bil pomemben savdski forenzik. To bi lahko omajalo trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da mu je savdski kralj Salmanostro zanikal vedenje o tem, kdo naj bi bil odgovoren za izginotje Hašodžija, in da naj bi novinarja ubili morilci, ki so delali na lastno pest.

Hašodži je izginil 2. oktobra, potem ko je obiskal savdski konzulat v Istanbulu, kjer je želel urediti dokumente za svojo skorajšnjo poroko. Savdska Arabija trdi, da je prostore konzulata tudi zapustil, a za to ni nobenih dokazov in turška policija vztraja, da se to ni zgodilo. Turške oblasti menijo, da je Hašodžija ubila skupina 15 moških, ki so jih iz Rijada posebej s to nalogo poslali v Istanbul. CNNin Wall Street Journal sta v ponedeljek poročala, da naj bi Hašodži umrl "po nesreči" med zasliševanjem in da Savdska Arabija pripravlja poročilo, v katerem naj bi to priznala. New York Times navaja, da naj bi bilo najmanj devet moških od te petnajsterice povezanih s savdskimi varnostnimi službami, vojsko ali ministrstvi. Do teh ugotovitev so pri časniku prišli s pomočjo programske opreme za prepoznavo obraza, podatkov o telefonskih številkah savdijcev, tajnih savdskih dokumentov, ki so pricurljali v javnost, ter pričevanj prič in medijskih zapisov. Trump Pompea poslal na nujno misijo glede krize Afera je bila tudi v ospredju pogovorov ameriškega zunanjega ministra Pompea v Rijadu, kjer se je med drugim sestal tudi s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Danes se mudilv Ankari, kjer se bo sestal tudi s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Na nujno misijo glede te krize ga je poslal Trump.

Pompea je v Ankari sprejel turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. FOTO: AP