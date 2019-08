Ženskam v Savdski Arabiji pravica do potnega lista in potovanj

Boj za pravice žensk je v Savdski Arabiji hud, precej aktivistk so med protesti, s katerimi so želele odpraviti prepoved vožnje avtomobila, za kar so se glasno borile od leta 1990, aretirali. Po dolgih letih boja so ženske lani vendarle prejele prva vozniška dovoljenja.

Zakon velja za ženske, starejše od 21 let. Kraljevi dekret, ki ga je v sklopu socialnih in gospodarskih reform podpisal savdski princ Mohamed bin Salman , ženskam dovoljuje tudi prijavo rojstva otroka, poroke ali ločitve na pristojni organ.

Kljub napredku pa morajo tamkajšnje ženske za veliko stvari, ki so pomembne za njihovo življenje, še vedno pridobiti dovoljenje moža, očeta ali brata. Bin Salman je ženskam dovolil, da se udeležujejo nogometnih tekem in zasedajo delovna mesta, ki so tradicionalno pripadala moškim, še vedno pa potrebujejo dovoljenje za odprtje bančnega računa in podjetja, operacijo in poroko.

Sistem, ki moškim omogoča popoln nadzor nad ženskami, je to arabsko državo uvrstil na seznam držav, kjer je enakost med ženskami in moškimi skorajda nična ali pa ne obstaja. Oblasti prepovedi sicer vseskozi opravičujejo z verskimi zahtevami, ki so v skladu s šeriatskim pravom.

Številne ženske so zaradi omejevanja pravic pobegnile v tujino. Zadnji odmevni primer je 18-letna Rahaf Mohamed al Kunun, ki je na begu v Avstralijo obtičala na letališču v Bangkoku. Januarja ji je nato Kanada odobrila azil.