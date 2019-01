Savdijke bodo o svojem zakonskem statusu obveščene preko SMS-a

V Savdski Arabiji so uvedli nov zakon, ki bo ženskam omogočil, da bodo o morebitni lastni ločitvi izvedele prve. To do zdaj ni bilo povsem samoumevno, saj so moški lahko zakonsko zvezo končali brez vedenja svoje soproge. A v tej spolno segregirani državi sporen skrbniški sistem ženske omejuje še na veliko drugih področjih.

Sodišča bodo zdaj morala po zakonu ženske o morebitni ločitvi obvestili preko SMS-a. Lokalne ženske odvetnice pravijo, da bo zakon pomagal končati ero tako imenovanih skrivnih ločitev – primeri, ko so moški končali zakon brez da bi o tem obvestili svojo ženo. Nova regulacija bo ženskam zagotavljala, da se bodo zavedale svojega zakonskega statusa in zaščitile svoje pravice, kot je na primer pravica do prejemanja preživnine. Savdijke bodo po novem o svojem zakonskem statusu obveščene preko sms sporočila. FOTO: AP Lani je bila sicer v Savdski Arabiji odpravljena skoraj desetletje veljavna prepoved vožnje avtomobilov za ženske. Mnoge ženske so še pred uvedbo zakona vložile pritožbo na sodišče, ker jih nihče ni obvestil, da so v resnici ločene, je dejala odvetnica Samia al-Hindi za lokalni časopis Okaz. Nov zakon naj bi bil del gospodarskih in socialnih reform prestolonaslednika Mohammeda bin Salmana,ki si je v zadnjem času nakopaval veliko težav zaradi umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija. Svet je namreč prepričan, da je bil princ tisti, ki je naročil umor velikega kritika savdskih oblasti. Preteklo leto so oblasti z novim zakonom Savdijkam omogočile, da sedejo za volan. FOTO: AP Brez pravice do odprtja bančnega računa, potovanja ali izdaje potnega lista Bin Salman je sicer ženskam dovolil, da se udeležujejo nogometnih tekem in zasedajo delovna mesta, ki so tradicionalno pripadala moškim. A kljub temu je še vedno veliko področij, kjer so Savdijke odvisne od odobritve svojega moža, očeta, brata ali sina. Brez dovoljenja med drugim ne smejo potovati, zaprositi za izdajo potnega lista, odpreti bančnega računa, se poročiti, odpreti podjetje, iti na nenujne operacije in biti izpuščene iz zapora. Sistem, ki moškim omogoča popoln nadzor nad ženskami, je to arabsko državo uvrstil na seznam držav, kjer je enakost med ženskami in moškimi skorajda nična ali pa ta sploh ne obstaja.