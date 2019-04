Savdske oblasti usmrtile 37 domnevnih teroristov

Savdska tiskovna agencija je sporočila, da so oblasti v torek usmrtile 37 domnevnih teroristov, enega izmed njih so po smrti tudi križali. Seznam z imeni usmrčenih moških so oblasti razobesile po vsej državi.

Kot so poročali savdski mediji, so bili moški obsojeni na smrt zaradi "sprejemanja teroristične ekstremistične ideologije, oblikovanja terorističnih celic in ogrožanja varnosti državljanov". Kazni so bile izvedene na več lokacijah, vključno z Riadom, Meko in Medino.

Eden od usmrčenih moških je ob aretaciji štel le 16 let, pa piše Amnesty International. Kot so še zapisali, so 14 od 37 moških na smrt obsodili zaradi sodelovanja na protivladnih protestih. Po podatkih Amnestyja je bilo v Savdski Arabiji v tem letu do zdaj usmrčenih vsaj 104 ljudi, lani pa 149.