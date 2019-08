Američanka izgubila skrbništvo nad hčerko, ker je preveč 'zahodna'

Zagovornik njenega moža je na sodišču kot dokazno gradivo med drugim predložil njene objave na družbenih omrežjih kot dokaz za življenjski stil, ki ni v skladu z islamom. Njene objave naj bi bile, tako je trdil zagovornik njenega moža, "polne golote, mešanja obeh spolov ter veliko drugih dejanj, ki niso v skladu z našo vero, običajo in tradicijami".

32-letna Bethany , sicer učiteljica joge, se je leta 2011 preselila v Savdsko Arabijo, kjer je dobila zaposlitev na tamkajšnji univerzi. Nedavno se je ločila od svojega moža, pri tem pa zahtevala skrbništvo za svojo štiriletno hčerko. A julija je sodišče v Savdski Arabiji odločilo, da ni dovolj dober starš oziroma primerna za vzgojo otroka: "Mati je nova v islamu, tujka v tej državi, še naprej sprejema običaje in tradicije njene vzgoje. Zaine ne smemo izpostaviti tem običajem in tradicijam, še posebej v zgodnjih letih," je sodnik Abdul-Ellah ibn Mohammed al-Tuwaijri obrazložil svojo odločitev.

Starši Vierre pa se sedaj bojijo, da bodo izgubili tako hčerko kot vnukinjo: "Če Zaina ne bo mogla oditi, tudi ona ne bo odšla," so povedali za CNN."Rada imava najino vnukinjo. Bojiva se, da je ne bova nikoli več videla."

Med drugimi obtožbami pa se je znašla tudi udeležba na ameriškem festivalu Burning Man, ki ga sodni zapisi opisujejo kot "najbolj čudni festival na svetu, kjer se udeleženci pojavijo oblečeni v nora oblačila in plešejo celo noč."

Na drugi strani je na sodišču Bethany trdila, da je neustrezen starš njen bivši mož, saj naj bi užival droge, doma pa naj bi bil tudi verbalno nasilen. Te trditve je bivši mož zanikal.

Sodnik je na koncu skrbništvo nad Zaino dodelil njeni babici iz Savdske Arabije, ki živi skupaj z očetom."Dejstvo, da oče živi s svojo materjo je zgolj začasno, saj vemo, da je v moški naravi, da ne ostanejo doma in ne izpolnijo sami starševske vloge,"je še odločil sodnik.

"Gre za izključno moške sodnike, ki so bolj usposobljeni za šeriatsko pravo, kot pa kaj je v otrokovem interesu,"pa je za CNNdejala raziskovalka na področju človekovih pravic pri Human Rights Watch Rothna Begum.

Bethany se na odločitev lahko še pritoži, trenutno naj bi zbirala potrebno dokumentacijo preden se izteče rok za pritožbo. Njeni starši, ki živijo v Washingtonu, pa so za CNNdejali, da so savdske oblasti nedavno izdale nalog za njeno aretacijo, saj naj ne bi dovolila obiska otroka bivšemu možu - a za določen obisk naj po besedah njenih staršev ne bi vedela. Prav tako naj bi ji oblasti prepovedale zapustiti državo, razlog za to pa ni znan.

Savdski zakoni sicer določajo, da je pričevanje ženske na sodišču vredno le pol moškega pričevanja: "Na sodišču jo obravnavajo kot otroka,"je še dejala njena mama.