Savdska Arabija privablja turiste: hotelske sobe tudi za neporočene pare

Savdske oblasti želijo z novo reformo privabiti turiste in investitorje in jim tako dokazati, da vendarle niso 'tako' konzervativni. Ukrepe si je zamislil prestolonaslednik Mohammed bin Salman , ki je v kraljestvu, znanem po izjemno strogih pravilih, v zadnjem času uvedel številne novosti.

Bodo pa lahko, glede na odločitev savdskih oblasti, tako domačinke kot tuje turistke, po novem same rezervirale sobo v hotelu, kar do zdaj ni bilo mogoče.

Vsi pari, tako domači kot tuji, so morali do zdaj z ustreznimi dokumenti dokazati, da so poročeni, če so želeli spati v skupni hotelski sobi. Z novim zakonom bo tako to pravilo odpravljeno, a bo veljajo le za tujce.

Med drugim so si ženske izborile pravico do vozniškega dovoljenja, potnega lista in potovanj brez dovoljenja moškega družinskega člana.

Kljub napredku pa morajo tamkajšnje ženske za veliko stvari, ki so pomembne za njihovo življenje, še vedno pridobiti dovoljenje moža, očeta ali brata. Bin Salman je ženskam dovolil, da se udeležujejo nogometnih tekem in zasedajo delovna mesta, ki so tradicionalno pripadala moškim, še vedno pa potrebujejo dovoljenje za odprtje bančnega računa in podjetja, operacijo in poroko.

Sistem, ki moškim omogoča popoln nadzor nad ženskami, je to arabsko državo uvrstil na seznam držav, kjer je enakost med ženskami in moškimi skorajda nična ali pa ne obstaja. Oblasti prepovedi sicer vseskozi opravičujejo z verskimi zahtevami, ki so v skladu s šeriatskim pravom.