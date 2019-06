Savdska Arabija namerava usmrtiti 18-letnika, ki so ga aretirali že pri 13 letih

Savdska Arabija namerava usmrtiti komaj 18-letnega Murtajo Kureirisa, ki so ga leta 2014 aretirali na meji z Bahrainom. Murtaja je že pri 10 letih vodil proteste fantov na kolesih, na katerih so zahtevali več človekovih pravic v državi, leto dni kasneje pa so ga obtožili zaradi sodelovanja na protestih, zaradi uporabe megafona na protestih in vzklikanja političnih sloganov.

Savdska Arabija namerava usmrtiti najstnika, ki je v zaporu že vse od svojega 13 leta. 18-letnega Murtajo Kureirisa naj bi usmrtili s križanjem, očitajo pa mu sodelovanja na protivladnih protestih, pridružitve 'teroristični organizaciji', streljanja na varnostne sile in metanja molotovk na policijsko postajo, piše Independent. Murtaja naj bi vse obtožbe zanikal, čeprav nekateri poročajo, da so s silo od njega pridobili priznanje. Amnesty International je sporočil, da so potrdili, da državni tožilec za najstnika zahteva smrtno kazen, čeprav se obtožnica nanaša na dejanja, ki jih je storil star komaj 10 let. Takrat je namreč vodil proteste fantov na kolesih, na katerih so zahtevali več človekovih pravic v državi, leto dni kasneje pa so ga obtožili zaradi sodelovanja na protestih, zaradi uporabe megafona na protestih in vzklikanja političnih sloganov.

"Ne dvomimo, da so savdske oblasti pripravljene iti do konca, tudi ko gre za izvršitve smrtnih kazni za može, ki so bili v času očitanih dejanj še dečki," pravi Lynn Maalouf iz podružnice Amnesty Internationala za Srednji Vzhod. 18-letnik je sicer pripadnik šiitske manjšine v Savdski Arabiji, aretirali pa so ga leta 2014 na meji z Brahrainom, ko je z družino potoval v sosednjo državo, poroča CNN. V tistem času je veljal za najmlajšega političnega zapornika v Savdski Arabiji. Po aretaciji so ga namestili v mladoletniškem zaporu Dar al Mulahaza v mestu Dammam, za več kot en mesec pa naj bi ga zaprli v samico. Pred premestitvijo v zapor za odrasle nad 18 letom, kamor so ga preselili že pri 16, naj bi ga tudi pretepali in z mučenjem izsilili priznanje za dejanja, za katere oblasti nimajo nobenega dokaza.

