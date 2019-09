Odgovornost za napade z droni v Savdski Arabiji so prevzeli hutijski uporniki iz sosednjega Jemna. Sporočili so, da so v napadih uporabili 10 dronov, in poudarili, da gre za zakonit odgovor na vojaško kampanjo koalicije pod vodstvom Savdske Arabije proti njim v Jemnu.

ZDA so po napadu objavile satelitske posnetke obveščevalnih služb, ki naj bi dokazovali, da za napadi dejansko stoji Iran. V Iranu so se odzvali na obtožbe in dejali, da ZDA želijo ustvariti pogoje za morebitne sovražne poteze proti islamski republiki v prihodnosti. "Takšne brezplodne obtožbe na slepo so nedoumljive," je takrat dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Abas Musavi. Napetosti med Teheranom in Washingtonom se stopnjujejo od maja lani, ko je Trump odstopil od iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015 in znova uvedel sankcije proti državi.

Savdska Arabija: Napadi nedvomno sponzorirani s strani Irana

Sedaj je obrambni minister Savdske Arabije predstavil dokaze, ki naj bi potrjevali vpletenost Irana v napad, poroča BBC. Dejal je, da 18 dronov in sedem raket ni prišlo iz Jemna. Preiskava naj bi pokazala, da so bili napadi "nedvomno sponzorirani s strani Irana". Podrobnosti, od kod so prišle rakete in droni, pa še niso podali.

Savdijsko ministrstvo za obrambo je predstavilo tudi razbitine dronov in ostanke raket, s katerimi naj bi bil izveden napad na dve savdijski nahajališči nafte.

Na konferenci za javnost so pokazali krilo enega od brezpilotnih letal, ki naj bi pripadalo Iranu. Saudijci vztrajajo pri tem, da so rakete prišle iz severa in ne iz Jemna.

Po poročanju AFP, ki se sklicuje na diplomatske vire, naj bi Združeni narodi v Savdsko Arabijo poslali ekipo strokovnjakov, ki bo proučila podrobnosti napada in skušala ugotoviti, kdo je stal za njim.

Na predstavitev savdijskih dokazov so se že odzvali hutijski upornik. Njihov predstavnik za stike z javnostmi je povedal, da so ameriški satelitski posnetki ponarejeni.

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo se bo sestal s sinom savdskega kralja, kronskim princem Mohamedom bin Salmanom. Na sestanku bodo določili nadaljnjo strategijo oziroma kako bodo odgovorili na napade, za katerimi po njihovih besedah stoji Iran.