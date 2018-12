Savdska Arabija obsoja 'vmešavanje' ameriškega senata

"Kraljevina obsoja zadnje stališče ameriškega senata, ki temelji na neutemeljenih trditvah, in zavrača očitno vmešavanje v svoje notranje zadeve," so sporočili z zunanjega ministrstva v Rijadu.

Savdsko zunanje ministrstvo je v uradni izjavi obsodilo najnovejšo potezo ameriškega senata in jo označilo za "vmešavanje, ki temelji na neresničnih obtožbah", poroča BBC. "Kraljestvo je že v preteklosti zatrdilo, da je umor savdskega novinarja Hašokdžija grozljiv zločin, ki pa ne odraža politike kraljevine in njenih institucij," so sporočili in dodali, da zavračajo kakršnekoli poskuse, da se primer uboja ne bi pravično raziskal in sankcioniral.

Ob tem so opozorili, da Savdska Arabija ne bo trpela nikakršnega nespoštovanja svojih voditeljev. "To stališče ameriškega senata pošilja napačno sporočilo vsem tistim, ki želijo povzročiti razpoke v savdsko-ameriških odnosih," so dodali.

Izrazili so upanje, da to ne bo povzročilo notranjepolitičnih debat v ZDA, ki bi znatno vplivale na pomembno strateško partnerstvo med Savdsko Arabijo in ZDA.

Združene države Amerike se na izjavo Savdske Arabije še niso uradno odzvale.