Savdska Arabija: Umor novinarja je bil 'napaka'

Kot poroča BBC, je Savdska Arabija zdaj priznala, da je bil novinar Džamal Hašodžiumorjen. Savdski zunanji minister Abdel al Džubeir je za Fox News dejal, da je bilo dejanje strašna napaka, in zanikal, da bi vplivni prestolonaslednikMohamed bin Salmannaročil umor novinarja. Ta je izrazil sožalje njegovemu sinu.

Zunanji minister je incident označil za umor, a je pri tem preložil odgovornost za umor na posameznike:"Odločeni smo, da bomo odkrili vsa dejstva in da bomo kaznovali tiste, ki so odgovorni za njegov umor." Kot poroča CNN, je ta pojasnil, da so odgovorni za umor delovali na svojo pest in zunaj svojih pristojnosti.

Abdel al Džubeir je še dodal, da bodo odgovorni za njegovo smrt kaznovani. Dodali so, da je bilo aretiranih 18 osumljencev. Neimenovani visoki vir je dejal, da so želeli novinarja na savdskem konzultatu prijeti, a se je ta upiral in so ga ubili po nesreči.