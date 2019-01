Savdska najstnica postala 'nova zelo pogumna Kanadčanka'

V Torontu jo je pričakala zunanja ministrica Chrystia Freeland , s katero se je slikala, a izjav ni dajala. Ministrica jo je pozdravila kot "zelo pogumno novo Kanadčanko" in pojasnila, da je po dolgi poti utrujena in da zaenkrat ne želi dajati izjav.

Al Kununova je pobegnila najprej na Tajsko, od koder je hotela naprej v Avstralijo. Na Tajskem so jo pridržali, Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) pa je ocenil, da izpolnjuje pogoje za status begunke. Potem je Trudeau presenetljivo sporočil, da so ji odobrili prošnjo za azil. Pred tem je sicer tudi Avstralija že pošiljala pozitivne signale glede njenega morebitnega sprejema.

Savdijka ni niti skušala zaviti v ZDA, kjer so za predsednika Donalda Trumpa najpomembnejši dobri odnosi s savdsko kraljevo družino. Trudeau pa je dobil priložnost in jo tudi izkoristil, da sebe in Kanado svetu predstavi kot zagovornika človekovih pravic.

Kanadski premier Justin Trudeau je odgovoril na prošnjo Združenih narodov, ki so jo kot kaže naslovili na več držav. Kanada je že lani ostro kritizirala Savdsko Arabijo zaradi kršitev človekovih pravic, zaradi česar so iz Rijada izgnali kanadskega veleposlanika ter pretrgali trgovinske in investicijske vezi. Ottawe to ne moti, saj ima dovolj svoje nafte, ki jo prodaja tudi v ZDA, in Kanada nadaljuje s pritiskom. Zahteva izpustitev iz zapora vseh borcev za človekove pravice v kraljestvu, med njimi sestro zaprtega blogerja Raifa Badavija, Samar. Njuna družina živi v Kanadi.

Al Kununova se lahko za svojo rešitev zahvali tudi sebi, saj so jo Tajci uvodoma pridržali in jo nameravali poslati domov. Najstnica je iz svoje hotelske sobe sprožila kampanjo na družbenih medijih in vzbudila pozornost sveta, kar je Tajce prepričalo, da so ukrepanje ustavili. Vpletel se je UNHCR in po preiskavi ugotovil dejstvo, da ženskam, kot je al Kununova, v domovini grozi resno nasilje in zaradi zavračanja islama skoraj zagotovo tudi smrt.