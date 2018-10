Savdska Arabija priznala: novinar Džamal Hašodži je mrtev

Savdske oblasti so preko državnih medijev končno potrdile, kar so mnogi sumili že od samega začetka – da je novinar Washington Posta Džamal Hašodži mrtev. Državno tožilstvo sicer trdi, da je Hašodži v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu umrl med pretepom.

Vse od izginotja novinarja Washington Posta Džamala Hašodžija, ki je bil znan kot velik kritik vladajočih savdskih oblasti in prestolonaslednika princa Mohameda bin Salmana, je uradni Rijad trdil, da ni vpleten v skrivnostno izginotje. A sedaj so preko državne televizije, ki navaj državno tožilstvo le priznali, da je Hašodži mrtev. Sedaj trdijo, da se je sprl z več posamezniki na konzulatu in umrl med pretepom. "Kraljevina Savdska Arabija izraža globoko obžalovanje zaradi tragičnih dogodkov, ki so se zgodili, in potrjuje zavezanost oblasti v kraljestvu, da javnost seznani z dejstvi, in storilci odgovarjajo za svoja dejanja". V 18 dneh od izginotja so svetovno javnost pretresle številne grozljive navedbe, predvsem turških oblasti, o dogodkih na savdskem konzulatu v turški prestolnici. Med drugim naj bi Hašodžija v prostorih konzulata, kamor je prišel urejati poročne dokumente, zasliševali, mučili in ga razkosali.

Novinar je na turškem konzulatu izginil v začetku oktobra.

Turške oblasti so od samega začetka trdile da gre za umor in ga povezovale s savdskimi oblastmi, te pa so vpletenost vseskozi zanikale. A pritisk mednarodne skupnosti se je stopnjeval, Savdska Arabija je naposled dovolila turškim oblastem preiskavo konzulata v Carigradu, na dan so nato prišle informacija, da naj bi Rijad morda priznal, da je Hašodži umrl med zasliševanjem. Medtem so mnoga podjetja in države, med njimi Velika Britanija in Francija, odpovedali udeležno na savdski konferenci, imenovani tudi "Davos v puščavi". Aretirali 18 ljudi, odpustili vodjo obveščevalne službe V zadevo se je sedaj kot kaže vpletel savdski kralj Salman, ki je odpustil vodjo obveščevalne službe Ahmeda al Asirija in medijskega svetovalca Sauda al Kahtanija, oba tesna sodelavca kraljevega sina kronskega princa Mohameda bin Salmana. Poleg tega naj bi med preiskavo Hašodžijeve smrti v Savdski Arabiji aretirali 18 oseb. Savdski kralj je prav tako ukazal ustanovitev posebnega ministrskega odbora pod prestolonaslednikovim vodstvom za prestrukturiranje obveščevalne agencije in bolj jasno opredelitev njenih pristojnosti. Republikanski senator Lindsey Graham je tvitnil, da uradni razlagi Savdske Arabije ne verjame.

