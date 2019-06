Savdskemu najstniku prizanešeno: namesto usmrtitve 12 let zapora

Sprva naj bi mu grozila celo smrt s križanjem, a po poročanju tujih medijev in posledičnem pritisku mednarodne skupnosti, naj bi bil sedaj obsojen na 12-letno zaporno kazen. Ta naj bi vključevala že preživeta leta v zaporu, vse od njegove aretacije, ter štiri leta pogojne kazni, kar pomeni, da bi v zaporu lahko preživel 'zgolj' še tri leta. To naj bi neimenovani vir tudi potrdil za Reuters.

Viri, ki jih povzema ameriški CNN, naj bi potrdili, da so se savdske oblasti odločile prizanesti 18-letnemu Murtaju Kureirisu . Ta je v zaporu že vse od svojega 13. leta starosti, ko je bil aretiran na meji z z Bahrainom zaradi sodelovanja na protestih, na katerih so pozivali k spoštovanju človekovih pravic v državi, uradno pa so mu očitali tudi pridružitve 'teroristični organizaciji', streljanja na varnostne sile in metanja molotovk na policijsko postajo.

Murtaja se je prvih protestov udeleževal že pri 10. letih, ko pa je bil leta 2014 aretiran je postal najmlajši političnega zapornika v Savdski Arabiji. Po aretaciji so ga namestili v mladoletniškem zaporu Dar al Mulahaza v mestu Damam, za več kot en mesec pa naj bi ga zaprli v samico. Pred premestitvijo v zapor za odrasle nad 18. letom, kamor so ga preselili že pri 16, naj bi ga tudi pretepali in z mučenjem izsilili priznanje za dejanja, za katere oblasti nimajo nobenega dokaza.

Usmrtitve v Savdski Arabiji sicer niso nič nenavadnega. Samo v aprilu naj bi oblasti usmrtile 37 ljudi, ki so jih pred tem obsodili terorizma, eden izmed njih naj bi bil križan. Organizacija Amnesty Internationalje sicer zatrdila, da so oblasti 14 moških kaznovale s smrtjo, potem ko so ti sodelovali na protivladnih protestih. Vsaj trije usmrčeni pa naj bi bili v času storjenega kaznivega dejanja mladoletni.