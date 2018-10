Svojo smrt naj bi posnel s pametno uro

Trenutki njegovega "zasliševanja, mučenja in ubijanja so bili posneti in shranjeni na spletnem oblaku," je poročal provladni časopis v zasebni lasti. Turški časopis je pisal še, da so zaznali pogovore med moškimi, ki so sodelovali pri atentatu. Preiskovalci naj bi ugotovili, da je posnetke izginuli novinar poslal na telefon svoji zaročenki, ki ga je čakala zunaj konzulata.

Časopis trdi še, da so njegovi mučitelji to opazili in poskusili vdreti v njegovo uro, a niso mogli ugotoviti varnostne kode, zato so za odklepanje uporabili kar njegov prstni odtis. A kot je preveril CNN, Apple za to vrsto pametne ure ne ponuja opcije odklepanja na takšen način, zato so zgodbo turškega medija postavili pod vprašaj in čakajo na dodatna pojasnila.

Potem ko so turške oblasti objavile posnetke nadzornih kamer, iz katerih je razvidno, kako je savdski novinar Džamal Hašodži vstopil v prostore savdskega konzulata v Istanbulu, in tiste, ki so ujele skupino moških, domnevno savdskih obveščevalcev, ki so se na dan nepojasnjenega izginotja prijavili v hotel nedaleč od stavbe konzulata,je ameriški časopis Washington Post poročal, da je turškim oblastem uspelo pridobiti še zvočne posnetke.