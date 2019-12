Savdski pilot pred strelskim pohodom objavil manifest: 'ZDA so dežela zla'

"Sem proti zlu, Amerika pa se je cela spremenila v deželo zla," je zapisano v sporočilu. Pisec dodaja še, da Američanov ne sovraži zaradi njihovih svoboščin, temveč ker da "vsak dan podpirajo, financirajo in izvajajo zločine ne le proti muslimanom, ampak proti človečnosti".

V petek je v oporišču ameriških mornariških zračnih sil Pensacola na zahodu Floride podporočnik savdske vojske, ki se je šolal v ZDA, s pištolo ustrelil in ubil tri osebe. Še najmanj osem ljudi je bilo ranjenih, strelca pa je ubil šerifov pomočnik, ki se je med prvimi odzval na prijavo strelskega napada.

Preiskovalci po poročanju medijev še ugotavljajo, ali je manifest dejansko napisal napadalec iz vojaškega oporišča Pensacola na Floridi.

Strelec je bilo sicer eden izmed nekaj sto tujih študentov v oporišču, kjer deluje tudi center za usposabljanje mornariških pilotov. V pilotski šoli se šolajo tudi častniki zavezniških letalskih sil. Po napadu so prijeli šest Savdijcev, vključno s tremi, ki so snemali napad, je poročal New York Times.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem že v petek tvitnil, da ga je poklical savdski kralj Salman in mu izrazil sožalje.

"Kralj je povedal, da je savdsko ljudstvo jezno zaradi barbarskega dejanja strelca in da ta oseba v ničemer ne predstavlja občutkov savdskega ljudstva, ki ima rado Američane," je tvitnil Trump, ki ima tesne osebne in poslovne odnose s savdskim vodstvom.