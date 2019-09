Savdski prestolonaslednik o umoru Hašokdžija in odnosih med ZDA ter Iranom

V intervjuju "60 minut" za ameriško televizijo CBSje savdski kronski princ in prestolonaslednik Mohamed bin Salman zanikal vpletenost v umor kolumnista in novinarja Washington Posta, Džamala Hašokdžija , a kot de facto vodja Savdske Arabije prevzel polno odgovornost. "To je bil odvraten zločin," je dejal v intervjuju, "a prevzamem polno odgovornost kot voditelj Savdske Arabije, še posebej, ker je bil zločin zagrešen s strani posameznikov, ki delajo za savdsko vlado". Spomnimo, Hašokdžija so oktobra lani ubili in obglavili na savdskem konzulatu v Istanbulu, kjer je želel urediti dokumente za poroko. V Rijadu so sprva zanikali, da bi o zločinu karkoli povedali, potem pa so dejali, da so odgovorni, sicer savdski uslužbenci, delovali na lastno pest.

Kronski princ je v intervjuju zatrjeval, da o zločinu ni vedel ničesar, in dodal, da je nemogoče, da bi "trije milijoni ljudi, ki delajo za savdsko vlado, pošiljali dnevna poročila vodji oziroma osebi, ki je po hierarhiji v vladi najvišje". Nekateri iz najožjega kroga prinčevih sodelavcev so bili obtoženi sodelovanja pri umoru Hašokdžija. Pet so jih odpustili, 18 pa so jih priprli. Bin Salman je dejal, da incident preiskujejo, in ko bo "nekomu nekaj dokazano, bodo obtoženi, ne glede na njihov položaj ali čin". Trupla novinarja sicer niso nikoli našli.

Ameriška obveščevalna agencija CIA je po preiskavi sicer zaključila, da je kronski princ osebno naročil Hašokdžijev umor.Neodvisna preiskovalka Združenih narodov pa je v poročilu prav tako zapisala, da obstajajo kredibilni dokazi, da princ nosi odgovornost za novinarjevo smrt. Zunanji minister Savdske Arabije je poročilo sicer označil za pomanjkljivo. V intervjuju je bin Salman dejal, da ameriška vlada ni dala uradne izjave, da je on tisti, ki je naročil umor. "Če me kakšne njihove informacije neposredno bremenijo, jih naj javno objavijo," pa je pozval CIO. Ko so ga povprašali o tem, kako je umor novinarja vplival na odnos med ZDA in Savdsko Arabijo, pa je dejal, da je "odnos med državama veliko večji od tega" ter da dan in noč delajo na tem, da bi prihodnost bila veliko svetlejša od vsega, kar se je zgodilo.

’ZDA in Iran bi morali skleniti nov dogovor’

Ameriški predsednik je po napadu na naftni rafineriji v Savdski Arabiji proti Iranu uvedel nove sankcije. Teheran je ostro zanikal vpletenost v napad, odgovornost pa so prevzeli jemenski uporniki Hutiji. Bin Salman je v CBS intervjuju dejal, da bi bil edini razlog, da bi Iran napadel rafineriji, neumnost. "Za tem ni nobenega strateškega cilja. Samo bedak bi napadel 5 odstotkov svetovne zaloge nafte. Edini cilj za tem je, da dokažejo, da so neumni, in to so naredili," je dejal. Strinjal se je z oznako ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea, ki je napad označil za "vojno dejanje". ZDA sicer niso ponudile dokončnega dokaza, da za napadi res stoji Iran.