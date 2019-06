Savdski princ po napadih na tankerje grozi s povračilnimi ukrepi

Pred obalo Omanskega zaliva sta bila v četrtek napadena dva tankerja, ki ju je zajel ogenj, posadki obeh ladij pa so morali evakuirati. Poleg japonskega je bil napaden tanker v lasti norveškega ladjarja Frontline. Slednji je potrdil, da so na plovilu odjeknile tri eksplozije. Napaden je bil tudi tanker Kokuka Courageous, ki ga upravlja japonsko podjetje in je tovoril metanol.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je takoj po napadu našel krivca. Za napad na tankerja v Omanskem zalivu je obtožil Iran. Kot je dejal, gre za iransko kampanjo za povečanje napetosti z oviranjem pretoka nafte skozi Hormuško ožino.

"Neizzvani napadi predstavljajo jasno in takojšnjo grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, brezobziren napad na prosto plovbo in nesprejemljivo kampanja povečevanja napetosti s strani Irana. Iran bi moral na diplomacijo odgovoriti z diplomacijo, ne s terorjem, prelivanjem krvi in izsiljevanjem. ZDA bodo branile svoje sile, interese in stale ob strani partnerjem ter zaveznikom pri varovanju svetovne trgovine in regionalne stabilnosti," je med drugim dejal Pompeo.

Do incidenta sicer prihaja v času zaostrovanja napetosti med ZDA in Iranom. Washington je že obtožil Teheran, da izvaja sabotažo na tankerje na območju. Stal naj bi tudi za napadom na štiri tankerje v pristanišču Fudžajra na obali Združenih arabskih emiratov prejšnji mesec. Iran vsakršno vpletenost v to zanika.