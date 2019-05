Scientološka ladja, na kateri so zaznali primer ošpic, zapustila otok

Oblasti karibskega otoka Sveta Lucija so pred dnevi uvedle karanteno na ladji Freewinds, ki je v lasti scientološke cerkve. Kapitanu so prepovedali zapustiti pristanišče, potnikom pa ladjo, ker so sumili, da ima član posadke ošpice. Oblasti so zdaj potrdile, da so pri eni od članic posadke odkrili ošpice, njeno zdravstveno stanje pa naj bi bilo stabilno.

"Zdravstveno stanje potrjenega primera in ostalih članov posadke je trenutno stabilno, predlagano jim je bilo, da ostanejo pod nadzorom ladijskega zdravnika," je povedala vodja epidemiološke službe na otoku Merlene Frederick-James in ob tem poudarila, da je inkubacijska doba ošpic od 10 do 12 dni. Dodala je še, da gre za nalezljivo bolezen, ki se zaradi razširjenega cepljenja v zadnjih desetletjih ni pojavljala, zaradi nasprotovanj cepljenju pa se tovrstne bolezni znova širijo.

Oblasti so sicer na ladjo v skladu s poročili dostavile 100 odmerkov cepiva. CNN je poročal, da je na podlagi podatkov o prometu ladij, ki so na voljo na spletu, križarka že zapustila otok in je na poti proti otoku Curacao.