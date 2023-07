SDH ima do Tomaža Ročnika 4,3 milijona evrov terjatev

Tomažu Ročniku je celjsko sodišče pred kratkim zavrnilo alternativno možnost prestajanja zaporne kazni, potem ko je bil obsojen na leto in devet mesecev skupaj s takratno direktorico pekarskega podjetja Klasje zaradi večmilijonskega oškodovanja podjetja, ki je pristalo v stečaju. Stečajni upravitelj je vložil štirimilijonsko odškodninsko tožbo zoper Ročnika, nato pa zahtevek prodal slabi banki, zdaj Slovenskemu državnemu holdingu. No, SDH ima na današnji dan do Tomaža Ročnika za 4,3 milijona evrov terjatev. Morda so zdaj vendarle videli, da Ročnik ima nekaj premoženja, četudi nasedlega.