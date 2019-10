Potekel je rok, do katerega je moral nadzorni svet Petrola Slovenskemu državnemu holdingu pojasniti vzroke, zakaj je minuli teden takorekoč čez noč morala oditi celotna uprava Petrola. Na strani Ljubljanske borze so kot pojasnilo delničarjem zapisali, da je razlog v razhajanju strategij, glede sporazuma z upravo, za kar je uprava dala soglasje, pa so zapisali, da gre za poslovno skrivnost.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:09 Iz SVETA: Kakšni so razlogi za razrešitev? 01:01 Iz SVETA: Knovs opravil nadzor na Sovi