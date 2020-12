SDS in NSi vztrajata pri 'prisilnem' upokojevanju

Finančni minister Šircelj ocenjuje, da bo PKP 7 težak okoli 550 milijonov evrov. Upokojencem zadnji paket pomoči letos znova prinaša dodatek, kot so ga prejeli že v prvem valu epidemije. Na okopih pa ostajajo sindikati, saj SDS in NSi vztrajata pri tako imenovanem prisilnem upokojevanju, čeprav je ta določba na odboru za finance padla. SMC je predlagala, da bi lahko delodajalec brez razloga zaposlenemu odpovedal delovno razmerje, če ima zaposleni 40 let delovne dobe in je star 65 let. Kar nekaj razprave pa je sprožil tudi tako imenovani lex Krvavec.

