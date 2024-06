SDS med sejo vložila nov predlog za posvetovalni referendum

Bližje kot je supervolilna nedelja, bolj je razgreto politično ozračje. Glavna predvolilna tema pa je očitno postalo priznanje Palestine. In v Državnem zboru lahko tako danes spremljamo politične preobrate in igre. Potem ko je včeraj opozicijska SDS s predlogom za posvetovalni referendum poskušala zamakniti priznanje Palestine, je koalicija cel dan preigravala možnosti, kako bi to zaobšla. Sklicali so sejo odbora za zunanje zadeve, kjer bi predlog obravnavali in po pričakovanjih zavrnili. Nato pa je SDS tik pred začetkom seje lastni referendumski predlog umaknila. A le za dobro uro. Nato so ga med sejo znova vložili. In politične igre se nadaljujejo, koalicija pa naj bi že iskala možnosti, kako bi vendarle glasovanje izpeljali še danes.