SDS napovedala interpelacijo zdravstvenemu ministru

Ob vsem dogajanju v zdravstvu se poslanci SDS-a sprašujejo, ali je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan sploh še primeren za vodenje ministrstva za zdravje. In to bodo preverili ob interpelaciji, ki so jo napovedali. Interpelacija še ni spisana in vložena, a jasno je, da se to dogaja prav v času, ko se ugiba, ali se stolček zdravstvenega ministra zares trese tudi zaradi morebitne nepodpore v lastnih koalicijskih vrstah. Zdravstvena reforma bo, odgovarjajo v Gibanju Svoboda in dodajajo: "Zaenkrat s tem ministrom." Loredan medtem interpelacije še ni komentiral.