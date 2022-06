SDS oddala podpise in sprožila postopek za zakonodajni referendum

Da bo SDS drugačna opozicija, kot je tudi v našem soočenju obljubil Janez Janša, pa so pokazali v Državnem zboru. Jeseni se nam namreč obeta referendum o številu ministrstev, torej o reorganizaciji Golobove vlade, kar je vse do zdaj veljalo za običajne spremembe, ki se jih je poslužila vsaka vlada, ki je določala, s kakšno ekipo bo vodila državo. Poslanec SDS Branko Grims pravi, da želijo le omejiti Golobove apetite po dodatnih treh ministrstvih in da ne bo referendum nič stal, če ga izvedemo s predsedniškimi ali lokalnimi volitvami.