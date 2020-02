SDS, SMC, NSi in DeSUS dosegle dogovor in parafirale koalicijsko pogodbo

Janez Janša bo, kot kaže, od predsednika republike Boruta Pahorja dobil mandat za sestavo vlade. Predsedniki strank SDS, SMC, NSi in DeSUS so namreč dogovorili in parafirali koalicijsko pogodbo, v tem trenutku pa o njej odločajo še organi strank. Večjih zapletov ne gre pričakovati, je pa zanimivo, da na sedežu SMC ob ključnem odločanju ni ustanovitelja in bivšega predsednika Mira Cerarja.

