Pirc Musarjeva: Ko ni pravne države, zavladata nasilje in diskurz ulice

"To, da najvišji politiki aktivno spodbujajo odpor proti pravosodju, Policiji in drugim institucijam pravne države, tako da jih označujejo za krivosodje in farso, je nevarno za stabilnost države in skupnost, ki ji pripadamo," tako predsednica države Nataša Pirc Musar ob nagovoru poslancev v hramu demokracije, kjer opozarja, da ko ni pravne države, zavladata nasilje in diskurz ulice. Predsednica se ob tem sprašuje, ali je to tista alternativa, ki jo vidijo v SDS-u.