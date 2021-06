SDS zahteval sklic izredne seje

Ogroženja parlamentarne demokracije in rušenja ustavnih temeljev pa Janševa SDS skupaj z NSi obtožujejo stranko Levica. Ker naj bi se njihov program spogledoval z nevarnimi ideologijami so zahtevali sklic seje, na kateri pa bi med drugim sprejeli priporočilo vsem državnim organom, da okrepijo aktivnosti pri spremljanju in obravnavi programa Levice. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je za mnenje, ali o tem poslanci sploh lahko odločajo, zaprosil zakonodajno-pravno službo.

