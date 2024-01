SDS bo vložil interpelacijo zoper Dominiko Švarc Pipan

Ob poslu pri nakupu propadajoče stavbe, kjer naj bi bilo v prihodnosti sodno poslopje, je težko verjeti, da ni šlo za dogovorjene tovariške posle. In tu ne moremo le reči, da je ministrstvo za pravosodje kupilo mačka v žaklju, saj so za tega mačka preplačali več milijonov evrov. Kupili so stavbo, ki jo je cenilec ocenil na 7,9 milijona evrov, pa je v letu cenitve in prodaje sploh ni videl, na ministrstvu pa so mu po načelu 'videno – kupljeno' verjeli. Zdaj bo ministrstvo vsaj nekaj denarja poskušalo dobiti nazaj, pogodbe očitno ne bo mogoče razveljaviti. In ker je ves posel prava katastrofa, bodo na zagovor pred poslance ministrico poslali v SDS-u, kjer bodo v prihodnjih dneh vložili interpelacijo.