Slovenija se pripravlja na gostovanje svetovnega prvenstva v odbojki

26. avgusta se začenja svetovno prvenstvo v odbojki za moške, ki ga bosta do 11. septembra skupaj gostili Slovenija in Poljska, tekme pa boste lahko spremljali na programih naše televizije. Naša izbrana vrsta tako že nestrpno odšteva dneve do spektakla v Stožicah, Sloveniji namreč na prvenstvu pripada levji delež tekmovanja, saj bo gostila štiri od šestih predtekmovalnih skupin, s čimer bo vsaj v prvem delu gostila 16 od skupno 24 držav udeleženk, ter polovico tekem osmine finala in četrtfinala. Končnica bo sicer v Katovicah na Poljskem.

