Se bliža sprava kraljeve družine zaradi prisotnosti Harryja in Meghan v Britaniji?

V Veliki Britaniji se je uradno končalo obdobje žalovanja za pokojno kraljico Elizabeto II. Je sprava kraljeve družine z odcepljeno kalifornijsko "podružnico" po kraljičini smrti in teden dni po njenem pogrebu kaj bližje, kot je bila prej? Harry in Meghan, vojvoda in vojvodinja Sussekška, nikoli po odselitvi z Otoka pred več kot dvema letoma nista bila tako dolgo v Britaniji kot letošnji september. V začetku meseca sta prišla brez otrok za samo nekaj dni, da bi javno podprla vrsto dobrodelnih organizacij, s katerimi sodelujeta. Ostala sta zaradi nenadne kraljičine smrti.