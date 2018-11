Se bo Nova Kaledonija odločila za neodvisnost od Francije?

Javnomnenjske raziskave kažejo na to, da se zmaga na referendumu nasmiha zagovornikom obstanka Nove Kaledonije v Franciji, saj naj bi proti neodvisnosti glasovalo med 63 in 75 odstotkov volivcev.

Prebivalci Nove Kaledonije, francoskem čezmorskem ozemlju, so na referendumu odločali ali bodo postali neodvisna država ali bodo ostali del Francije. Volišča so se zaprla ob 8. uri po po srednjeevropskem času oziroma do 18. ure po lokalnem času, uro pred zaprtjem volišč pa je bila volilna udeležba visoka, 73,7-odstotna.

A številni se bojijo, da bi se v primeru zavrnitve neodvisnosti znova okrepile stare napetosti med avtohtonimi prebivalci Kanaki in belskim prebivalstvom, ki je naselilo otočje. Francija je v Novi Kaledoniji, kjer v ponedeljek pričakujejo tudi francoskega premierja Edouarda Philippa , zato okrepila varnost. Separatisti znotraj avtohtone skupnosti so pozivali Kanake, naj se "otresejo okov kolonialnih oblasti" v Parizu. A avtohtoni Kanaki predstavljajo manj kot polovico od skupno 175.000 volivcev.

Ostanek Nove Kaledonije v okviru republike je tudi v francoskem interesu. Ta otok v Tihem oceanu ima namreč velike zaloge niklja, ki se uporablja med drugim v proizvodnji elektronike, Francija pa ga smatra tudi kot pomembno politično in strateško sredstvo v regiji.

V spopadih konec 80. letih umrlo 19 lokalnih prebivalcev

Nova Kaledonija je postala francoska kolonija leta 1853, po letu 1864 so ga štiri desetletja uporabljali kot kazensko kolonijo. Konec 80. let prejšnjega stoletja so tam izbruhnili spopadi med Kanaki in francoskimi žandarji, ki so jih lokalni prebivalci vzeli za talce. V operaciji za rešitev skupine zajetih žandarjev je takrat umrlo 19 lokalnih prebivalcev in dva francoska vojaka.

Leta 1998 sta Francija in njeno čezmorsko ozemlje dosegla dogovor o postopni dekolonizaciji, v katerem so se dogovorili za izvedbo referenduma o neodvisnosti med letoma 2014 in 2018. Sklenili so še, da bodo lahko do leta 2022 izvedli še dva referenduma, če bo v nedeljo večina glasovala proti odcepitvi.