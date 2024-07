Se bo občina Komenda preimenovala v Klanec pri Pogačarju?

Iz določb prvega odstavka 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb prav nikjer ne izhaja, da občinski svet določenega naselja, ki se sedaj imenuje "XYZ", ne more preimenovati v "TRG XYZ". In ravno ta člen je bil za Aleksandra Pozveka podlaga, da se je odpravil v Komendo do tamkajšnjega župana in občanov z idejo, da se Klanec pri komendi preimenuje v Klanec pri Pogačarju. Mu jih je uspelo prepričati?