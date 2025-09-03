Svetli način
Se bo položaj študentov kmalu izboljšal?

Ljubljana, 03. 09. 2025 20.02 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
Barbara Bašić
Poslanci koalicije so vložili predlog zakona za urejanje položaja študentov. Med glavnimi cilji so ureditev subvencionirane študentske prehrane, dvig minimalne bruto urne postavke za študentsko delo, ureditev področja štipendiranja in brezplačen javni prevoz, kot ga imajo upokojenci. Kako drago je danes kljub večinoma brezplačnemu študiju biti študent?

študenti študentska prehrana študentsko delo štipendije
