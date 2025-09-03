Se bo položaj študentov kmalu izboljšal?

Poslanci koalicije so vložili predlog zakona za urejanje položaja študentov. Med glavnimi cilji so ureditev subvencionirane študentske prehrane, dvig minimalne bruto urne postavke za študentsko delo, ureditev področja štipendiranja in brezplačen javni prevoz, kot ga imajo upokojenci. Kako drago je danes kljub večinoma brezplačnemu študiju biti študent?