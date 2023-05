Ljubljana bo gostila najboljše breakdance tekmovalce na svetu do 18 let. Bo med njimi tudi Aleksander Pozvek? Mogoče, čeprav je daleč od 18 let in, če smo iskreni, tudi daleč od plesnega talenta. A ne glede na vse si je zadal nov cilj, do petka namerava osvojiti 20 sekundno koreografijo. Na prvem treningu ga je v roke vzel trener, ki je treniral tudi najuspešnejšo slovensko plesalko Niko Kljun. In za kak trd oreh se je izkazal?