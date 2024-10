Se bo saga helikopterskega reševanja po več desetletjih vendarle končala?

Se bo po več desetletjih le končala saga o ureditvi helikopterskega reševanja v Sloveniji? S 37,5 milijona evrov želi vlada kupiti dva namenska helikopterja, kar stroka, ki na to problematiko opozarja že ves čas, sicer podpira, vendar jih skrbi, kako se je država projekta lotila pri koncu z dejanskim nakupom in ne na začetku pri raziskavi terena. Projekt je predan Policiji, na notranjem ministrstvu pa so potrdili, da že pripravljajo javno naročilo. A z vsakim nadaljnjim korakom se odpirajo tudi številna vprašanja. Od tega, ali na notranjem ministrstvu sploh vedo, kakšne so potrebe na terenu, do tega, ali je v policijskih vrstah dovolj pilotov, ki bi izvajali nujne medicinske polete, in ali so ti sploh dovolj usposobljeni?