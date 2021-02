Se bo saga o konstruktivni nezaupnici vendarle zaključila?

Saga o konstruktivni nezaupnici proti vladi Janeza Janša se bo po več mesecih prestavljanj, pogovorov in različnih pritiskov kmalu vendarle zaključila. Poslanci o zamenjavi vlade in ustoličenju novega premierja Karla Erjavca razpravljajo že več ur, slišali pa smo lahko cel kup očitkov o tem, kdo je kriv za smrti zaradi epidemije, kdo ni zgradil domov za starejše in kdo Slovenijo potiska v smeri avtokratskih držav. Slovenija še nikoli ni bila tako razdeljena. Ljudje se ne morejo več niti strinjati, ali je nebo zunaj modro ali rumeno, smo lahko med drugim še slišali v razpravi.

