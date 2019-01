Se bo trgovinski spor med ZDA in Kitajsko le končal?

Ameriško delegacijo vodi namestnik ameriškega trgovinskega predstavnika Jeffrey Gerrish. Razprava naj bi po navedbah kitajskega ministrstva za trgovino tekla o "implementaciji pomembnega soglasja", ki sta ga dosegla Donald Trump in Ši Džinping 1. decembra lani ob robu vrha skupine G20 v Argentini. Njun dogovor je, da se obe strani do 1. marca vzdržita uvajanja novih carin.

Konflikt zamajal tudi finančne trge

Trump je trgovinsko vojno s Kitajsko lani sprožil zaradi po njegovem nepoštenih kitajskih trgovinskih praks. Državi sta si medsebojno naprtili visoke carine na več kot 300 milijard dolarjev (dobrih 263 milijard evrov) vredno blago. Konflikt je začel spodkopavati dobičke podjetij in zamajal finančne trge.

Med spravnimi potezami v zadnjem času sta kitajski odločitvi o uvozu ameriške soje ter ameriškega riža, kitajsko vrhovno sodišče pa je od začetka leta 2019 pristojno tudi za obravnavo primerov kršenja intelektualne lastnine. Doslej so te pritožbe obravnavala višja sodišča v provincah, nov način obravnave pa naj bi pomagal preprečiti nekonsistentnost uporabe prava in izboljšal kakovost in učinkovitost sojenj.

ZDA so v 2017 s Kitajske uvozile za 506 milijard dolarjev (443 miljard evrov) dobrin. Kitajska je v istem letu uvozila za 130 milijard dolarjev (114 milijard evrov) ameriškega blaga.