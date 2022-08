Čez 13 dni bodo osnovne in srednje šole ponovno odprle svoja vrata in sprejele otroški vrvež. S tem pa se bo ponovno povečala tudi možnost za prenos okužbe s koronavirusom. Da bomo na jesen v šolah pripravljeni, je posvetovalna skupina za covid v četrtek podala dokončne smernice in priporočila glede samotestiranja in nošenja mask. Kot so povedali, maske v izobraževalnih zavodih ne bodo obvezne, samotestiranje na domu pa bi bilo enkrat na teden nujno le v primeru, če bi prešli v drugo fazo.