Bodo v Rimu omejili dostop do slovite fontane Trevi?

V 18. stoletju je vodnjak zasnoval Nicola Salvi in se z reliefom device poklonil stari vraži, da so z njeno pomočjo odkrili vodni izvir, ki vodnjak napaja še danes. Kot pravi popevka Three Coins in the Fountain, mora vsak, ki se želi še kdaj vrniti v Rim, vanj čez ramo vreči novčič. Teh naj bi se samo v enem dnevu nabralo za 3.000 evrov.