Se bodo šolarji jeseni testirali z žvrkljanjem?

Če se bomo cepili, bomo jeseni v šole poslali šolarje, drugače se nam obeta ponovno zaprtje. Tako pravi Janez Janša o jeseni, ki nas čaka. Bo pa zagotovo v šolah potekalo testiranje. In vprašanje je, če bo namesto s paličico v nosno votlino na voljo PCR-test z žvrkljanjem tekočine v ustih, ki ga že nekaj mesecev uporabljajo na Dunaju tako gospodarstveniki kot šolarji. In zdaj vsi Dunajčani, ki ga lahko opravijo brezplačno. Pri nas si za tovrstne teste najbolj prizadevajo fantje iz Majbertpharma, ki jih poznamo z začetka koronakrize, ko so najprej z letalom v Slovenijo pripeljali teste, nato pa je bilo z njimi tudi kar nekaj težav, saj so bili nezanesljivi. A fantje so ostali dobavitelji, jeseni pa računajo na nov velik posel z državo.

