Ravnatelji enotni: najbolj optimalno okolje za samotestiranje je doma

Projekt samotestiranja dijakov predvideva, da bi se samotestirali v šoli, kjer bi tudi dobili test. Ta odločitev je med ravnatelji dvignila veliko prahu, saj so mnenja, da je najbolj optimalno okolje za samotestiranje doma. Načrt predvideva, da bi se dijaki samotestirali enkrat na teden, in sicer zjutraj po prihodu v šolo, če bi bil test pozitiven, pa bi morali oditi domov. Pred testiranjem bi šole pobrale njihova soglasja in jim razdelile teste.

