Bo oddajanje stanovanj turistom omejeno na 60 dni na leto?

Dolgoročni najem garsonjere v Ljubljani, velike od 20 do približno 50 kvadratnih metrov, stane od 500 do 850 evrov mesečno. Za novejša, elitnejša stanovanja tudi več kot tisočaka na mesec. Ponudnikov je zelo malo, največ nekaj deset. Na Airbnb pa medtem malo morje oglasov, ki so, po nekoliko bolj zasoljenih cenah, namenjeni turistom.

"Smo na enaki točki kot pred petimi leti. Najemnine so zelo visoke, predvsem za domačine, tudi na račun ali predvsem na račun teh kratkoročnih najemov," pove Zarja B. Mavec iz Inalbea Real Estate nepremičnine.

"Glavna poanta trenutnega sistema je, da se turistični oziroma kratkoročni najem popolnoma zažrl v stanovanjsko področje, torej, da se umikajo stanovanja za dolgoročno oddajanje in se uporabljajo za kratkoročno turistično oddajanje, kar ni skladno s tem, kar stanovanja naj bi bila," pa je trenutno stanje na trgu opisal Klemen Ploštajner, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost, pristojen za stanovanjsko problematiko.

Kar dve ministrstvi zdaj snujeta zakon, s katerim bi, kot napovedujejo, stanovanjski problematiki naredili konec. Kaj je na mizi? V prvi vrsti, da bi oddajo turistom omejili na največ 60 dni na leto. Kar bi v praksi pomenilo, da bi svoje stanovanje preko Airbnb-ja lahko oddali le, ko greste, denimo, na dopust. Sobodajalci so že na okopih, češ da gre za krut poseg v zasebno lastnino in hud udarec za turizem.

Predsednica Društva sobodajalcev Katja Rezman situacijo komentira tako: "Jaz bi izpostavila, da bi taki odločitvi sledila zelo velika katastrofa. Da se vse skupaj pozicionira na konkretno stanje v prestolnici in s preostankom države nima veze, je dejansko skregano z zdravo pametjo."

Na ministrstvu za gospodarstvo, ki je sicer pristojno za pripravo novega zakona, so skopi s podrobnostmi. Pravijo le, da sistema ne bodo prepovedali, le omejili in da usklajevanja še potekajo. Eden trših orehov bo zagotovo vprašanje, kje je takšno omejevanje sploh smiselno in kje ne. Ploštajner odgovarja: "Govorim predvsem o predelih, kjer je pomanjkanje najemnih stanovanj manjše, recimo podeželje, in tistimi, kjer je pomankanje najemnih stanovanj izrazito veliko, kot so Ljubljana, Primorska in turistično obremenjene lokacije – Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Bovec."

Ideja sicer ni nova. Oddajanje stanovanj prek Bookinga in Airbnb-ja so na 30 dni že omejili, denimo, v New Yorku, Berlinu, Rimu, Barceloni. A Slovenija ni ne New York ne Berlin, opozarjajo najemodajalci. Platformi predstavljata več kot 40 odstotkov vseh prenočitev pri nas in posledično, še poudarjajo, zajeten kup denarja v državni malhi.