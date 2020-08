Se dopustovanje na Hrvaškem izteka? Vlada poziva k čim hitrejšem povratku v Slovenijo

Po vsej verjetnosti je to zadnji teden, ki ga slovenski dopustniki še lahko preživljajo na Hrvaškem, ne da bi ob povratku domov morali v 14-dnevno karanteno. V ponedeljek zvečer pa je zdravstveni minister Tomaž Gantar zaradi slabšanja epidemioloških razmer na Hrvaškem, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 199 novih okužb, vse Slovence, ki dopustujejo pri naših južnih sosedih, pozval k vrnitvi domov. Kakšne scenarije ima vlada na mizi in v katerih smereh naj bi šla odločitev o karanteni?