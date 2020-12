Še en primer, ki dokazuje, da informacijam na družbenih omrežjih ne gre vedno verjeti

Star je 89 let in nepokreten, sin poln pomislekov pa je informacije začel iskati na Facebooku. " Med tem časom sem na Facebooku zasledil zapis ene gospe, ki trdi, da je tam zaposlena in da je ta dvorana, kjer naj bi nastanili stanovalce doma Danice Vogrinec, popolnoma neprimerna. Da je to betonski bunker, da zamaka, da nimajo urejenih sanitarij, da je hladno in tako dalje," pripoveduje.

"Nedolgo nazaj so mi sporočili, da je med okuženimi stanovalci doma Danice Vogrinec tudi moj oče. Včeraj pa sem izvedel, da se je njegovo ime pojavilo na spisku za selitev v športno dvorano," razlaga Rado Koban . "Ko sem ugotovil, da je na tem spisku tudi moj oče, me je res pretreslo," nadaljuje.

Bolj kot je bral, bolj je bil odločen, da selitve nepokretnega očeta v telovadnico ne bo dovolil. "Potem sem pa šel iskat informacije v dom. Močno razburjen sem bil in rekel, da dvorana ni primerna in ne bom dovolil, da očeta selijo tja. Kljub temu, da je star blizu 90 let, še vedno ni za odstranit."

V domu, pravi, so se na vso moč trudili, da ga prepričajo v nasprotno. Ker pa se še vedno ni vdal, so mu ponudili, da si dvorano kar sam ogleda. "Dejansko sem odšel v to dvorano, kjer so me, moram reči, zelo prijazno sprejeli. Ravno so bili v končnem čiščenju in pripravljanju. Tri gospe so tam vse čistile, a bilo je povedano, da je tam zelo umazano. To ni res. Zelo je čisto, skrbno urejeno, tako da sem zdaj brez skrbi," pove.

Vse ostale kritike, ki jih je prebral, od tega da piha, da zamaka, da sanitarije ne delajo, da je mrzlo, pa so se, pravi, izkazale za netočne. Profil domnevno tam zaposlene, ki je to objavljala, pa da je lažen. "V teh časih, ki so danes, norih časih bi lahko rekli, je Facebook res eno veliko, veliko zlo. Ljudje lahko napišejo karkoli, komurkoli, kar se jim zljubi. Lahko žalijo, si izmišljajo novice, nenovice...," za konec opozarja Rado Koban.

Njegov oče je zdaj preseljen v to športno dvorano, v kateri pa bodo že ta konec tedna omogočili tudi obiske svojcev. Z vso potrebno zaščitno opremo skozi velike steklene panoje.