Še ena slaba letina za kmete na ljubljanskem polju?

Bodo kmetje na ljubljanskem polju lahko preživeli še eno slabo letino? Ustavno sodišče jim je namreč že junija lani zaradi pritožbe enega od sosedov, češ da je voda oporečna, začasno prepovedalo uporabljati gnojila in drug pesticide, tudi tiste, ki so dovoljena za ekološko pridelavo. Do danes so izgubili že ogromno pridelka in s tem seveda tudi ogromno denarja, zime pa bo kmalu konec in kupiti morajo že semena za novo setev. Kako se bodo borili proti škodljivcem, ki uničujejo pridelke, kaj bodo na vodovarstvenih območjih lahko sploh posejali in kaj zahtevajo od pristojnih ministrstev?