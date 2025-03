So nakupi čez mejo pameten prihranek ali pot zaman?

Veliko napetosti na področju mednarodnih trgovinskih odnosov lahko močno vpliva na inflacijo in dvig cen. Spremembe v trgovinskih politikah, uvedba novih carin ali trgovinski konflikti lahko povzročijo višje stroške za podjetja, ki strošek nato prenesejo na končne potrošnike. Primerjali smo cene nekaterih izdelkov v Italiji, Avstriji in Sloveniji. In kaj se je pri nas najbolj podražilo? Februarja so se najbolj podražili čokolada, maslo in hrana za dojenčke. V zadnjih desetih letih pa so se izrazito podražili tudi krompir, sveže sadje in oljčno olje.