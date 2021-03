Se je Franci Matoz cepil mimo vrste?

Med tistimi, ki že lahko pokažejo dokazilo o cepljenosti, je tudi odvetnik Franci Matoz. Januarja se je, ko so prve odmerke prejemali najstarejši in zdravstveno osebje, ki že več kot leto dni v prvi bojni liniji bije bitko z epidemijo, prednostno cepil, poroča Dnevnik. To so mu omogočili v Zdravstvenem domu Koper. Za Dnevnik je povedal, da je bil upravičeno cepljen med prvimi, saj je sodelavec zdravstvenega doma. Zakaj prihaja do razlik v prejemu cepiv v zdravstvenih domovih?

