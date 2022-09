Se je pri prevozu bolnikov res zgodila napaka? Pravila ZZZS pravijo drugače

"Zdravnik je napisal dva naloga za prevoz. Oba pacienta sta bila prepeljana z istim reševalnim vozilom, zdravstveni dom pa je seveda nameraval obračunati dva prevoza," je ob razkritju afere povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Tako so letele obtožbe z ministrstva o okoriščanju zdravstvenega doma, ki je pacienta z zamenjanima identitetama prepeljal v celjsko bolnišnico, direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič pa se je branila. "Če bi, še enkrat poudarjam, zdravstveno stanje, in takšna je tudi praksa pri nas, če bi bilo stanje drugega polsede, tako, da ne more sedeti, ampak ležati, bi peljali enega in nato še drugega," je povedala.

Ali je zaračunavanje poti za vsakega pacienta, pa čeprav jih z eno vožnjo prepeljejo več, običajna praksa tudi v največji reševalni postaji, nam je povedal vodja Reševalne postaje UKCL Janez Kramar. "Vsak potnik, torej pacient, ki je v reševalnem avtomobilu, je svoj prevoz, seveda se obračunava vsak posebej, taka so pravila," je razložil. Prepeljejo pa jih lahko toliko, kot omogoča reševalno vozilo, je dodal.

Pravila, ki jih je za letos sklenil ZZZS z vsemi ostalimi deležniki v zdravstvu, torej tudi ministrstvom, narekujejo racionalno izvajanje prevozov, torej, kadar lahko, naj reševalci z enim prevozom prepeljejo več pacientov. Vendar pa mora temu ustrezati tudi zdravstveno stanje pacientov, o čemer presodi zdravnik oziroma naročnik prevoza.